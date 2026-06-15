+28 градусов и гроза ожидается в Иркутске 16 июня. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске днем 16 мая ожидается жара до +26…+28 градусов. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, на областной центр надвигается гроза, вечером пройдет небольшой дождь. Будет дуть юго-восточный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 6-11 метров в секунду. После захода солнца похолодает до +11…+13.

- Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром туманы, днем в западных, Братском, центральных районах местами ливневые дожди, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем в западных, северо-западных, центральных районах порывы 15-18 м/с, - рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье воздух прогреется до +26…+31, если будет облачно, то до +17…+22. Температура ночью +10…+15, при прояснении +2…+7.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что туристка, впавшая в кому на Бали из-за возможного отравления вином, так и не пришла в себя. Читайте подробности.