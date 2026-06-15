Врач объяснила, зачем выпивать стакан воды после кофе. Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие слышали совет запивать кофе водой, но не все понимают, зачем это нужно. Оказывается, простая привычка помогает сохранить и зубы, и водный баланс. Врач Ольга Малиновская рассказала NEWS.ru, что стакан чистой воды после чашки кофе смывает с эмали окрашивающие компоненты и не дает зубам темнеть, а заодно снижает риск кариеса.

- Это помогает смывать остатки бодрящего напитка с окрашивающими компонентами с поверхности зубной эмали, предотвращая ее потемнение. Также такой ритуал ускоряет восстановление кислотно-щелочного баланса, что снижает риск развития кариеса, - пояснила Малиновская.

Кроме того, кофе обладает легким мочегонным эффектом, но не задерживает воду в организме и не вызывает обезвоживания при умеренном потреблении. Так что один стакан воды после кофе - простая забота о здоровье и красивой улыбке.

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