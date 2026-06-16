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НовостиОбщество16 июня 2026 0:29

На берегу Ангары у Мегета нашли опасные отходы, прокуратура начала проверку

Часть мусора горела
Татьяна ИВАНОВА
На берегу Ангары у Мегета нашли опасные отходы.

На берегу Ангары у Мегета нашли опасные отходы.

Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура заинтересовалась берегом реки Ангары в районе поселка Мегет. Местный житель обнаружил там незаконную свалку, причем среди мусора оказались отходы первого и второго классов опасности.

- Более того, часть отходов горела. Информацию оперативно передали в надзорные органы, пожар уже потушили, - добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас прокуратура оценивает, как сработали местные власти и контрольные органы. Решается вопрос о наказании виновных должностных лиц. Ситуация остается на контроле.

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