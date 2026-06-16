В Иркутске подростку имплантировали клапан без разрезов и остановки сердца. Фото: ИГОДКБ.

Иркутск стал самым восточным городом страны, где провели эндоваскулярную имплантацию клапана легочной артерии. Как сообщили КП-Иркутск в областной детской клинического больнице, операцию выполнили 14-летнему пациенту через прокол вены на бедре, без разрезов и остановки сердца. Вся процедура заняла около 40 минут.

В младенчестве мальчик перенес операцию по поводу сложного врожденного порока - тетрады Фалло. К подростковому возрасту собственный клапан перестал справляться, кровь возвращалась обратно в желудочек, создавая огромную нагрузку на сердце. Бригаду возглавил заведующий отделением рентгенохирургии ИГОДКБ Максим Ширкин, помогал приглашенный эксперт из НМИЦ имени Алмазова Артем Горбатых, у которого самый большой в России опыт таких операций. Новый клапан провели через сосудистое русло, контрольная эхокардиография показала, что он работает отлично.

- Это большое событие в истории детского здравоохранения Иркутской области, - подчеркнул главный врач ИГОДКБ Юрий Козлов.

Прогноз благоприятный: правый желудочек постепенно вернется к норме, обычно это занимает около полугода.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что врачи продолжают бороться за жизнь 50-летней Анны, которая впала в кому из-за тяжелейшего отравления во время отдыха на индонезийском острове. Читайте подробности.