Менеджерам по продажам в Иркутской области предлагают 86 тысяч рублей

32% компаний рассматривают кандидатов без опыта, что делает профессию менеджера хорошим стартом для карьеры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Работодатели Приангарья продолжают активно искать менеджеров по продажам и работе с клиентами. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru, с начала 2026 года в регионе открыли 13% от всех таких вакансий по Сибири, это третье место после Новосибирской области и Красноярского края.

- Медианная предлагаемая зарплата в Иркутской области составила чуть больше 86 тысяч рублей, тогда как сами соискатели рассчитывают в среднем на 68 тысяч. Разница почти в 18 тысяч рублей говорит о том, что работодатели готовы платить больше ожиданий. При этом 32% компаний рассматривают кандидатов без опыта, что делает профессию хорошим стартом для карьеры, - говорят аналитики.

Среди ключевых требований - умение выявлять потребности клиентов, знание CRM-систем и грамотная речь. Конкуренция за места в регионе составляет почти 14 резюме на вакансию, так что соискателям есть над чем работать. В целом по Сибири менеджеры по продажам вошли в тройку самых востребованных специалистов.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что 32-летняя Анастасия Шуляк пропала без вести в Улан-Удэ. Она уехала из города по работе и исчезла за день до возвращения. Ее близкие просят помощи.