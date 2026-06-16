«Ни машины, ни денег»: мужчина поверил незнакомцу из сети и потерял 2,5 млн рублей

Житель Пензы перевел 2,5 млн за иномарку из-за границы и остался без машины. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Житель Пензы хотел купить автомобиль Mazda 5 из-за рубежа, а в итоге потерял огромную сумму. Как сообщает сетевое издание «Столица 58» со ссылкой на МВД региона, мужчина нашел объявление в интернете, связался с менеджером и договорился о покупке с доставкой.

- В банке он перечислил на указанный счет около 2,5 миллиона рублей. После этого продавец просто перестал выходить на связь. Ни машины, ни денег, - пишут журналисты.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Теперь полиция ищет аферистов, а потерпевший наверняка будет внимательнее с покупками через интернет.

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