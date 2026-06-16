В Усть-Кутском районе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Фото: администрация Усть-Кута.

В Усть-Кутском районе объявили режим чрезвычайной ситуации. Причина - сложная лесопожарная обстановка, которая сохраняется в последние дни. Как сообщил мэр Сергей Анисимов, 15 июня действовало два пожара общей площадью 430 гектаров.

- Самый крупный очаг возник 11 июня после грозы и разросся до 400 гектаров. На его тушении работают 107 человек и 14 единиц техники. Второй пожар в Каймоновском лесничестве занял около 30 гектаров, там задействованы 32 человека и 8 машин, - добавил мэр.

При этом за последние двое суток пожарным удалось добиться серьезных успехов: взяли под контроль пять пожаров на площади 115 гектаров и полностью потушили еще один на половине гектара. Все действующие очаги находятся под контролем, работа ведется круглосуточно. Власти просят жителей строго соблюдать особый противопожарный режим, не разводить костры и не сжигать траву. При обнаружении огня сразу звонить по номерам 101 или 112.

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