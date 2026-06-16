Иностранец попытался вывезти из Иркутска ожерелье из медвежьих клыков. Фото: Иркутская таможня.

В аэропорту Иркутска таможенники нашли в багаже иностранного пассажира необычное украшение. Мужчина летел в Пекин и пытался вывезти ожерелье из шести клыков медведя с кулоном из натурального янтаря. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутской таможне.

Никаких документов на сувенир у него не было. Нарушитель рассказал, что купил изделие у незнакомца с рук. Экспертиза подтвердила, что клыки принадлежат медведю, а все виды этих животных находятся под охраной Конвенции СИТЕС. Оборот таких дериватов строго регулируется, и для вывоза требуются разрешительные документы. Таможня завела два административных дела, украшение изъяли. Теперь иностранцу грозит штраф, а сувенир останется в России.

- При перемещении через таможенную границу такие объекты подлежат обязательному письменному декларированию, - напомнила начальник таможенного поста Аэропорт Иркутск Альбина Куприна.

Будьте внимательны при покупке сувениров!

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