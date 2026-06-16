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НовостиПроисшествия16 июня 2026 3:20

В Иркутске подросток отдал мошенникам почти 2 млн рублей из семейных сбережений

Чтобы избежать ответственности, аферисты велели провести дома «обыск» на видео и передать все ценности
Татьяна ИВАНОВА
В Иркутске подросток отдал мошенникам почти 2 млн рублей из семейных сбережений.

В Иркутске подросток отдал мошенникам почти 2 млн рублей из семейных сбережений.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске школьник стал жертвой аферистов и лишил родителей крупной суммы. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, парню позвонил неизвестный и представился сотрудником госструктуры. Подросток назвал код из СМС, после чего с ним связались лжеспециалисты госпортала и Росфинмониторинга. Его убедили, что личные данные украдены, а сам он стал соучастником преступления.

- Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенники велели провести дома «обыск» на видео и передать все ценности другому человеку. Подросток отдал 35 тысяч юаней и ювелирные украшения, общая сумма ущерба приблизилась к двум миллионам рублей. Мать мальчика обратилась в полицию, - добавили в пресс-службе ведомства.

Запомните! Настоящие силовики никогда не просят переводить деньги, а Росфинмониторинг не звонит с обвинениями. Если вам поступил подобный звонок, кладите трубку и блокируйте абонента.

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