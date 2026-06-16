В Зиме водитель без прав слетел с дороги и врезался в дерево. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В Зиме вечером 15 июня случилась авария, в которой пострадал школьник. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 34-летний мужчина за рулем ВАЗ 21074 ехал по Коммунистической, слишком разогнался и слетел с дороги, после чего врезался в дерево. Позже выяснилось, что прав он никогда не имел.

- В салоне находился его 12-летний пасынок, подростка с травмами увезли в больницу. Полиция проводит проверку и даст оценку действиям водителя. Мать пострадавшего привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание, - добавили в пресс-службе ведомства.

Зиминская межрайонная прокуратура взяла ситуацию под контроль и напомнила, что безопасность детей на дороге зависит именно от взрослых.

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