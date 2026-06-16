В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров и непогоды

В лесах продолжат наземное и авиационное патрулирование. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

С 15 июня 2026 года в Иркутской области начал действовать режим повышенной готовности. Решение приняли из-за ухудшения погоды и сложной ситуации с лесными пожарами. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, соответствующий указ подписал губернатор Игорь Кобзев.

По прогнозу Иркутского Гидрометцентра, 17 и 18 июня в области ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

- В лесах продолжат наземное и авиационное патрулирование, специалисты будут оперативно реагировать на новые очаги и информировать жителей о пожарной безопасности. Главы муниципалитетов должны проверить планы действий при ЧС, обеспечить бесперебойную работу котельных, электросетей, больниц, школ и других социальных объектов, - говорится в сообщении правительства.

При ухудшении погоды на местах обязаны своевременно вводить собственные режимы. Ситуация остается напряженной, все службы работают в усиленном режиме.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что менеджер из Иркутска пропала перед бизнес-встречей в Улан-Удэ. Поиски завершены.