В Иркутской области больше 200 самозанятых оформили себе больничные

Самозанятые смогут получать пособие по больничному листу, например, если заболеют или получат травму. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года 215 самозанятых жителей Приангарья вступили в программу добровольного социального страхования. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Отделении Социального фонда России, теперь они смогут получать пособие по больничному листу, если заболеют, получат травму, будут ухаживать за больным членом семьи или отправятся на лечение.

- Право на выплату появляется через шесть месяцев после начала уплаты взносов. Размер пособия зависит от стажа, периода уплаты и выбранной страховой суммы - 35 или 50 тысяч рублей. Страховой тариф составляет 3,84 процента, - пояснили в пресс-службе Соцфонда.

Ежемесячный платеж при сумме 35 тысяч рублей составит 1344 рубля, при 50 тысячах - 1920 рублей. Можно платить и раз в год, тогда взнос будет 16 128 или 23 040 рублей соответственно. Подать заявление можно через приложение «Мой налог», портал госуслуг или лично в клиентских службах Соцфонда.

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