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НовостиОбщество16 июня 2026 5:55

В Иркутской области больше 200 самозанятых оформили себе больничные

Право на выплату появляется через шесть месяцев после начала уплаты взносов
Татьяна ИВАНОВА
Самозанятые смогут получать пособие по больничному листу, например, если заболеют или получат травму.

Самозанятые смогут получать пособие по больничному листу, например, если заболеют или получат травму.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года 215 самозанятых жителей Приангарья вступили в программу добровольного социального страхования. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Отделении Социального фонда России, теперь они смогут получать пособие по больничному листу, если заболеют, получат травму, будут ухаживать за больным членом семьи или отправятся на лечение.

- Право на выплату появляется через шесть месяцев после начала уплаты взносов. Размер пособия зависит от стажа, периода уплаты и выбранной страховой суммы - 35 или 50 тысяч рублей. Страховой тариф составляет 3,84 процента, - пояснили в пресс-службе Соцфонда.

Ежемесячный платеж при сумме 35 тысяч рублей составит 1344 рубля, при 50 тысячах - 1920 рублей. Можно платить и раз в год, тогда взнос будет 16 128 или 23 040 рублей соответственно. Подать заявление можно через приложение «Мой налог», портал госуслуг или лично в клиентских службах Соцфонда.

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