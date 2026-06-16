Движение в Бодайбинском районе не остановили после повреждения моста через Векшу

Водитель грузовика проигнорировал знаки и повредил конструкцию, проезд по мосту закрыт. Фото: Дорожная служба Иркутской области.

В Бодайбинском районе машины продолжают ездить между населенными пунктами, несмотря на ЧП с мостом через реку Векша. Как сообщает ИА «Виаком» со ссылкой на региональное правительство, 15 июня тяжелый грузовик проигнорировал знаки и повредил конструкцию, проезд по мосту закрыт. Но уровень воды в реке сейчас низкий, поэтому движение пустили вброд. Это временная мера, пока строят объездную дорогу.

- Дорожная служба уже доставляет материалы. В объезд уложат две трубы для пропуска воды, сверху сделают настил. Закончить планируют к 19 июня, - сообщает агентство.

После этого приступят к восстановлению самого моста, для работ привлекут тяжелую технику. Транспортное сообщение в районе сохраняется, жителей просят не паниковать, а водителей соблюдать правила и не рисковать.

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