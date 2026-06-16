В Забайкалье смягчили приговор матери, по вине которой в ДТП погибла ее дочь

Женщина села за руль пьяной и не справилась с управлением. Машина перевернулась. Фото: объединенный пресс-центр судов Забайкалья.

Забайкальский краевой суд пересмотрел приговор 35-летней жительнице Красночикойского округа и снизил срок на два месяца. Как сообщает ZabNews, теперь она проведет в колонии-поселении пять лет и один месяц. Также женщину на два с половиной года лишили водительских прав.

- Трагедия случилась 28 сентября 2025 года в селе Нижний Нарым. Женщина села за руль пьяной и не справилась с управлением. Машина перевернулась. Ее 13-летняя дочь находилась на пассажирском сиденье и погибла от полученных травм. Еще трое пассажиров пострадали, - напомнили журналисты.

Изначально суд назначил пять лет три месяца колонии-поселения. Женщина и ее адвокат просили условный срок.

- Ваша честь, вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь очень сильно. Прошу не лишать меня свободы, дать условный срок. Мы с мужем потеряли дочь - и уже наказаны этим, - сказала осужденная.

Муж также настаивал на смягчении наказания, заявляя, что смерть ребенка уже сама по себе страшнее любого приговора. За женщину вступились односельчане, они охарактеризовали ее как хорошую мать и хозяйку. Однако суд оставил реальный срок, лишь немного сократив его.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что женщина лишилась сына в свой день рождения, его облили бензином и подожгли. Читайте подробности.