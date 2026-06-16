За две недели в Иркутске и районе в ДТП пострадали 9 детей Фото: Прокуратура Иркутской области.

С 1 по 13 июня в Иркутске и Иркутском районе в дорожных авариях пострадали девять несовершеннолетних. Среди них - дети от года до 17 лет. Чаще всего травмы получали велосипедисты и пешеходы.

1 июня на улице Терешковой 44-летний водитель сбил двух 12-летних девочек на электросамокате. Они пересекали дорогу по нерегулируемому переходу. С тяжёлыми травмами их госпитализировали.

6 июня в Маркове водитель при движении задним ходом наехал на годовалого мальчика. В тот же день на трассе Иркутск - Усть-Ордынский - Жигалово 61-летний водитель сбил 12-летнего велосипедиста на переходе.

7 июня 19-летний водитель выехал на встречку и столкнулся с Toyota Passo. В аварии пострадал 10-летний пассажир. Вечером того же дня 11-летний велосипедист попал под Land Cruiser 200 на Красного Восстания. 8 июня неустановленный водитель сбил 5-летнюю девочку на переходе на Омулевского и скрылся.

9 июня на Вампилова сбили 11-летнюю девочку.

13 июня 17-летний пассажир пострадал после наезда ВАЗ-2104 на опору.

- Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками Госавтоинспекции по сообщениям о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших с участием девяти несовершеннолетних с начала июня текущего года в Иркутске и Иркутском районе. - сообщили в прокуратуре Иркутской области.