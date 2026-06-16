На Байкале браконьеры с сетями выловили рыбу на 60 тысяч рублей. Фото: Транспортная полиция Прибайкалья

В мае текущего года полицейские совместно с работниками «Заповедное Прибайкалье» провели рейд на берегу залива Усть-Анга. Они задержали двух молодых людей, которые с моторной лодки с использованием сетей занимались незаконным выловом рыбы.

Как сообщает Байкал24, нарушителями оказались двое 24-летних жителей Ольхонского района. С помощью запрещённого способа они добыли щуку, окуня, байкальского хариуса и плотву. Ущерб от их действий превысил 60 тысяч рублей.

В отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Мера принуждения обязательство о явке. Следствие продолжается.

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