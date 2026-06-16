В Усть-Ордынском поймали и вылечили забредшую в посёлок косулю. Фото: Служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области

В Усть-Ордынском местные жители заметили дикую косулю, которая бегала между частными домами. Животное было напугано, металось по улицам и поранилось.

Люди не стали ловить зверя сами, а вызвали службу охотнадзора. На место приехал государственный охотинспектор, аккуратно поймал косулю, обработал ссадины и убедился, что её жизни ничего не угрожает. После этого животное отвезли в лес и отпустили.

Как сообщает Байкал24, специалисты благодарят жителей за правильные действия и напоминают: при встрече с диким зверем в городе не пытайтесь поймать его самостоятельно в стрессе он может быть опасен.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, с 1 по 13 июня в Иркутске и Иркутском районе в ДТП пострадали девять детей. Среди них — годовалый мальчик, велосипедисты и пешеходы, прокуратура взяла проверки на контроль. Читайте подробности.