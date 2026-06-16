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НовостиОбщество16 июня 2026 10:30

Компанию в Бурятии оштрафовали за незаконную АЗС и складирование отходов

Предприятие работало без учёта выбросов, а топливный резервуар стоял прямо на земле
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Компанию в Бурятии оштрафовали за незаконную АЗС и складирование отходов

Компанию в Бурятии оштрафовали за незаконную АЗС и складирование отходов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Мухоршибирского района проверила коммерческую организацию в посёлке Саган-Нур. Компания разместила на земельном участке возле жилых домов ремонтный бокс для грузовиков и автозаправочную станцию.

Выявили нарушения: не проведена инвентаризация источников выбросов, объекты не поставлены на учёт, отходы (шины, угольная крошка, загрязнённый грунт) складировались в неположенных местах, отсутствовали паспорта отходов и договоры на их вывоз.

Топливный резервуар и колонка стояли прямо на земле без ливневой канализации и очистных сооружений. Прокурор внёс представление директору. Гендиректора оштрафовали на общую сумму 70 тысяч рублей по нескольким статьям КоАП. Устранение нарушений остаётся на контроле.

- На территории обнаружена необорудованная автозаправочная станция: топливораздаточная колонка и резервуар размещены на открытом грунте, отсутствуют ливневая канализация и очистные сооружения, - сообщили в прокуратуре Республики Бурятия.