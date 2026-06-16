Жительница Читы отсудила деньги за ржавую воду из крана Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Читы добилась компенсации за ржавую и мутную воду. Несколько месяцев из крана в её доме текла некачественная вода с примесями. Женщина неоднократно обращалась в управляющую компанию, но там проблему игнорировали.

После безрезультатных обращений она направила жалобу в Роспотребнадзор, сообщает ZAB.RU. Специалисты провели лабораторный отбор проб и подтвердили: содержание железа и мутность выше нормы.

Ведомство подало два иска в суд — в защиту прав потребителей и конкретно в пользу пострадавшей. Суд частично удовлетворил требования. Управляющая компания и ресурсоснабжающая организация заплатят женщине по тысяче рублей компенсации каждая и по 500 рублей штрафа. Суммарно — 3 тысячи рублей.

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