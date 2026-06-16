Психиатр поделилась способами уберечь себя от зависимости от гаджетов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Как сообщает NEWS.ru, психиатр Анна Кондюрина дала практические советы, как избежать погружения в цифровой мир.
По мнению специалиста, лучшая профилактика замена экранного времени на реальные занятия: творчество, спорт, чтение или обучение новому.
Также она рекомендует убирать телефон из спальни и оставлять его за пределами рабочего пространства при удалёнке.
Среди других рекомендаций: отключение ненужных уведомлений, установка лимитов на соцсети, режим «Не беспокоить» в вечернее время и создание мест в доме, свободных от устройств.
Врач подчёркивает: техника должна служить человеку, а не наоборот.