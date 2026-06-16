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НовостиОбщество16 июня 2026 13:14

86 иностранцев депортируют из Иркутской области после рейдов «Нелегала-2026»

За десять дней операции выявили 405 нарушений миграционного законодательства
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
86 иностранцев депортируют из Иркутской области после рейдов «Нелегала-2026»

86 иностранцев депортируют из Иркутской области после рейдов «Нелегала-2026»

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутской области с 1 по 10 июня прошли масштабные рейды в рамках операции «Нелегал-2026». Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии проверили сотни объектов и зафиксировали 405 нарушений миграционного законодательства.

Самое частое несоблюдение правил въезда и пребывания в стране: за это составили 205 протоколов. Также 45 иностранцев привлекли за нелегальную работу.

Среди других нарушений: несоблюдение ограничений на отдельные виды деятельности (78 случаев) и нарушения со стороны принимающей стороны (49 протоколов). В итоге 86 иностранцев подлежат депортации, 72 из них в принудительном порядке.

- Двоим гражданам ближнего зарубежья закрыли въезд в Россию на 50 лет. Завели 7 уголовных дел за организацию незаконной миграции и фиктивную регистрацию. Госавтоинспекция досмотрела более тысячи машин, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, психолог Милена Попкова на протяжении 10 дней общалась с мошенником с сайта знакомств, чтобы изучить его схему. Аферист применял лавбомбинг, присылал фейковые фото и видео, демонстрировал достаток, давил на жалость, а при отказе от «инвестиций» переходил к угрозам и унижениям. По данным МВД, за выходные жители Иркутской области перевели мошенникам более 17 миллионов рублей. Читайте подробнее.