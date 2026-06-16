В Иркутске на время ремонта закроют проезд по улице Марии Цукановой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске с 17 июня временно ограничат движение по улице Марии Цукановой. Проезд будет закрыт на участке от Мало-Якутской до Рабочего Штаба.

- Ограничения введут с 8:00 17 июня и продлятся до 23:59 1 октября, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

Причина — капитальный ремонт дорожного полотна на этом участке. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и выбирать пути объезда.

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