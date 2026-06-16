Житель Крыма получил 17 лет колонии за попытку перевезти взрывчатку Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает АиФ-Крым, в Севастополе суд вынес приговор местному жителю. Его задержали при попытке перевезти взрывчатые вещества. Преступные планы раскрыли правоохранители.

Суд назначил мужчине 17 лет колонии строгого режима, один год ограничения свободы и штраф 300 тысяч рублей.

- Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и п. „в“ ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием сети Интернет), - сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Эхирит-Булагатском районе суд приговорил 25-летнего мужчину к году принудительных работ за нападение на полицейского. Водитель в состоянии алкогольного опьянения попытался скрыться от участкового, а когда его задержали, ударил сотрудника. Подробности.