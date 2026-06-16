+21 градус и гроза ожидается в Иркутске 17 июня. Фото: Татьяна ИВАНОВА.

В Иркутске днем 17 июня потеплеет до +19…+21 градуса, ожидается дождь с грозой. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, после захода солнца похолодает до +13…+15.

- Облачно с прояснениями, кратковременные, местами сильные дожди, ливни, ночью в северо-восточных районах преимущественно без осадков, в отдельных районах грозы, утром туманы, ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, порывы 15−20 м/с, - рассказывают синоптики о погоде в регионе.

В Приангарье воздух прогреется до +18…+23 градусов, если будет облачно, то до +8…+14, в северо-восточных районах +22…+27. Температура ночью +10…+15, при прояснении +2…+7.

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