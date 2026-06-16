Почти 155 тысяч коров, овец и лошадей в Иркутской области вывели на пастбища. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Приангарье животноводы завершили масштабный перегон скота на пастбища. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, на луга перевели больше 124 тысяч голов крупного рогатого скота, почти 20 с половиной тысяч овец и коз, больше 10 тысяч лошадей.

- Летнее пастбищное содержание не только полезно для здоровья стада, особенно молодняка, но и помогает фермерам сократить расходы на заготовку кормов. Свежий воздух, солнце и трава укрепляют тонус животных и повышают надои, - сказала министр сельского хозяйства области Марина Кожарина.

Чтобы переход прошел гладко, специалисты министерства следят за готовностью хозяйств к лету. Помогла и хорошая заготовка кормов в прошлом году, тогда запасли по 21 центнеру кормовых единиц на каждую условную голову. На 1 июня в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах региона уже получили почти 71 с половиной тысячу тонн молока, это на 4,5% больше, чем год назад. Большая часть годового объема молока приходится именно на летний период.

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