Эксперт объяснил, почему летом люди чаще вредят своему здоровью

В теплое время года люди нередко пускают здоровье на самотек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Терапевт Сергей Козырев рассказал NEWS.ru, что в теплое время года люди нередко пускают здоровье на самотек. Расслабленный настрой и нежелание зацикливаться на проблемах приводят к тому, что тревожные симптомы просто игнорируют. Вместо визита к врачу человек ставит себе диагноз сам и лечится наугад, а это заканчивается либо бесполезной, либо лишней терапией, и в обоих случаях страдает организм.

- Заболевания требуют обращения к врачу, поскольку зачастую пациент не может правильно поставить диагноз, что ведет к назначению неэффективного или избыточного лечения, - поделился Козырев.

Еще одна опасная летняя привычка - так называемые лекарственные каникулы. Кто-то чувствует себя лучше за городом и решает сделать перерыв в приеме препаратов, но это чревато обострением хронических болезней. Иногда аптеки просто нет рядом, и запасы лекарств заканчиваются. Врач советует заранее, до начала сезона, обсудить с доктором возможность отмены терапии и обязательно собрать аптечку с нужными препаратами.

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