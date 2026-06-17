В Чите мать попыталась купить оценку дочери за конфеты и десять тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сибирячка узнала, что ее дочь провалила экзамен в городском колледже. Вместо того чтобы помочь с учебой, она собрала пакет с конфетами, парфюмерией и кошельком, в который положила десять тысяч рублей. С этим набором мать пришла в аудиторию и попросила преподавателя исправить оценку. Об этом сообщает ZabNews со ссылкой на МВД Забайкалья.

- Преподаватель от взятки отказалась и сразу позвонила в полицию. Правоохранители задержали женщину, она во всем призналась, - пишут журналисты.

Теперь против нее заведено уголовное дело, ей грозит реальный срок.

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