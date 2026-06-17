Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июня 2026 1:17

В Чите мать попыталась купить оценку дочери за конфеты и десять тысяч рублей

Преподаватель от взятки отказалась и сразу позвонила в полицию
Татьяна ИВАНОВА
В Чите мать попыталась купить оценку дочери за конфеты и десять тысяч рублей.

В Чите мать попыталась купить оценку дочери за конфеты и десять тысяч рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сибирячка узнала, что ее дочь провалила экзамен в городском колледже. Вместо того чтобы помочь с учебой, она собрала пакет с конфетами, парфюмерией и кошельком, в который положила десять тысяч рублей. С этим набором мать пришла в аудиторию и попросила преподавателя исправить оценку. Об этом сообщает ZabNews со ссылкой на МВД Забайкалья.

- Преподаватель от взятки отказалась и сразу позвонила в полицию. Правоохранители задержали женщину, она во всем призналась, - пишут журналисты.

Теперь против нее заведено уголовное дело, ей грозит реальный срок.

Ранее КП-Иркутск писала о том, что врачи продолжают бороться за жизнь 50-летней Анны, которая впала в кому из-за тяжелейшего отравления во время отдыха на индонезийском острове. Читайте подробности.