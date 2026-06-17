Самолет из Новосибирска ушел на запасной аэродром из-за непогоды в Братске. Фото: пресс-служба аэропорта Братска.

Рейс S 5215, выполнявший перелет из Новосибирска в Братск, ушел на запасной аэродром в Иркутск. Причина - низкая облачность в районе аэропорта назначения.

- Пассажирам обратного рейса, которые ждут вылета в здании аэровокзала, предоставят прохладительные напитки и горячее питание согласно федеральным авиационным правилам, - заверили в пресс-службе братского аэропорта.

Аэропорт работает в штатном режиме, рейс из Москвы ожидается по расписанию. Актуальную информацию можно уточнить в справочной службе.

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