Самолет из Новосибирска ушел на запасной аэродром из-за непогоды в Братске

Рейс S 5215, выполнявший перелет из Новосибирска в Братск, ушел на запасной аэродром в Иркутск. Причина - низкая облачность в районе аэропорта назначения.
- Пассажирам обратного рейса, которые ждут вылета в здании аэровокзала, предоставят прохладительные напитки и горячее питание согласно федеральным авиационным правилам, - заверили в пресс-службе братского аэропорта.
Аэропорт работает в штатном режиме, рейс из Москвы ожидается по расписанию. Актуальную информацию можно уточнить в справочной службе.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что врачи продолжают бороться за жизнь 50-летней женщины, которая впала в кому из-за тяжелейшего отравления во время отдыха на индонезийском острове. Последние анализы показали отсутствие активности головного мозга. Читайте подробности.