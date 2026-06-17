Медик назвала самую полезную рыбу и объяснила, сколько ее нужно есть

Для поддержания сердца идеально подходит жирная морская рыба. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Телеканал «Саратов 24» выяснил, какую рыбу необходимо включить в рацион. Если нужен продукт с высоким содержанием белка и низким количеством жира, лучше брать треску, минтай или судака.

- Для поддержания сердца идеально подходит жирная морская рыба, и здесь в лидерах скумбрия и сельдь. Они богаты омега-3, витамином D и селеном, а по соотношению пользы и безопасности врачи ставят их на первое место, - прокомментировала врач Юлия Смирнова в разговоре с журналистами.

Отдельно эксперт выделила сардины в собственном соку, их мягкие кости служат дополнительным источником кальция. Есть жирную морскую рыбу советуют пару раз в неделю по 150-200 граммов, запекать, тушить или готовить на пару. Простой способ поддержать здоровье без лишних усилий.

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