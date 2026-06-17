В Иркутске ближайшие три дня будет холодно и дождливо Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске и области на ближайшие три дня установится холодная и дождливая погода.

Как сообщили корреспонденту КП-Иркутск в Иркутском гидрометцентре, 18 июня в областном центре ночью ожидается умеренный дождь, днём ветер с порывами до 14-15 метров в секунду. Температура ночью +8…+10, днём +15…+16 градусов.

По области ночью на юге будет +6…+11, на севере и западе - до 0…-2. Для второй декады июня это низкий температурный фон.

19 и 20 июня осадки сохранятся, днём будет +14…+16, ночью +5…+8. В западных и северных районах области возможны заморозки до 0…-2.

- В дальнейшем перспектива не радужная. В воскресенье также дожди и пониженная температура, - сообщили в Иркутском гидрометцентре.