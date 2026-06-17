Предложенные правительством Иркутской области изменения в бюджет одобрены на сессии Заксобрания. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Предложенные Правительством Иркутской области изменения в региональный бюджет на 2026 год и плановый период 2027-2028 одобрены на 39 сессии Законодательного Собрания. Закон принят в окончательном чтении.

Перед его рассмотрением Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, обращаясь к парламентариям, подчеркнул, что в сегодняшней непростой экономической ситуации основной приоритет – решение социально значимых вопросов.

– Главная задача — оперативное решение адресных проблем жителей нашего региона. Финансовая обстановка не позволяет начинать много новых проектов, поэтому мы фокусируемся на том, в чем нуждаются люди. Особое внимание важно уделять обращениям жителей Иркутской области в органы власти. Никаких отписок! С людьми нужно говорить честно, искать индивидуальные адресные решения. Люди от нас ждут открытости и диалога, – заявил Игорь Кобзев.

Министр финансов Иркутской области Екатерина Багайникова, представляя на сессии проект закона, отметила, что корректировка основных параметров главного финансового документа региона предложена в связи с прогнозируемым увеличением объема поступлений собственных доходов и необходимостью изменения отдельных направлений расходов.

– Прогнозируемый объем поступлений доходов в областной бюджет на 2026 год увеличен на 6,4 млрд рублей и утвержден в сумме 284,6 млрд рублей, расходы увеличены на 7,4 млрд рублей и составят 310,5 млрд рублей, – сообщила Екатерина Багайникова.

Дополнительные доходы, а также высвобожденные расходы в рамках проводимых мероприятий по приоритизации будут направлены на ряд значимых направлений.

В частности, 3,9 млрд рублей дополнительно пойдут на обеспечение оплаты труда работников бюджетной сферы области, в том числе муниципальных учреждений образования.

На меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, включая выплаты семьям с детьми, дополнительно предусмотрено 3 млрд рублей.

Кроме того, 1,5 млрд рублей направляется на субсидии ресурсоснабжающим организациям и подготовку к зиме, 0,6 млрд рублей – на обеспечение транспортной доступности и еще 0,3 млрд рублей – на льготное обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан.

Дополнительно выделены средства на погашение кредиторской задолженности и исполнение принятых бюджетных обязательств 2025 года, в том числе в виде межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.

За счет бюджетных кредитов из федеральной казны увеличены расходы на реализацию инфраструктурных проектов на 2026 – 2027 годы на 3,7 млрд рублей.