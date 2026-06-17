В Чите двух мужчин приговорили к 18 годам колонии за убийство Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Забайкальский краевой суд вынес приговор двум жителям Читы. Их признали виновными в убийстве двух человек, совершённом группой лиц. Каждому назначили 18 лет колонии строгого режима. Также осуждённые выплатят компенсацию морального вреда и расходы на погребение родственникам погибших.

Трагедия произошла в сентябре 2025 года. Четверо мужчин находились в доме одного из них. На почве конфликта двое осуждённых нанесли хозяину жилья не менее 15 ударов ножом. Затем, чтобы избавиться от свидетеля, они убили второго - забили его стеклянной бутылкой. От полученных травм и переломов обе жертвы скончались на месте.

Тела нашли через три дня - их обнаружили родственники хозяина дома и вызвали полицию. Оперативники установили причастность мужчин в течение суток.

- Убийства были совершены группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление, - сообщили в объединённом пресс-центре судов Забайкальского края.