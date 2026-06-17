В мясе медведя из Черемховского района нашли трихинеллез

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В пробах мяса медведя, добытого на территории Черемховского района, специалисты обнаружили трихинеллез. Об этом сообщили в службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.
Трихинеллез - опасное паразитарное заболевание, которое передаётся человеку через мясо заражённых животных.
Ветеринары напоминают: мясо диких кабанов и медведей перед употреблением обязательно должно проходить лабораторное исследование на наличие паразитов.
- При употреблении мяса и мясной продукции, содержащей возбудителей паразитарных заболеваний, человек может заразиться, что нередко приводит к летальному исходу, - пояснили в службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.