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НовостиОбщество17 июня 2026 9:26

В мясе медведя из Черемховского района нашли трихинеллез

Чтобы тяжело заболеть, достаточно съесть 10–15 граммов заражённого мяса
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В мясе медведя из Черемховского района нашли трихинеллез

В мясе медведя из Черемховского района нашли трихинеллез

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пробах мяса медведя, добытого на территории Черемховского района, специалисты обнаружили трихинеллез. Об этом сообщили в службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.

Трихинеллез - опасное паразитарное заболевание, которое передаётся человеку через мясо заражённых животных.

Ветеринары напоминают: мясо диких кабанов и медведей перед употреблением обязательно должно проходить лабораторное исследование на наличие паразитов.

- При употреблении мяса и мясной продукции, содержащей возбудителей паразитарных заболеваний, человек может заразиться, что нередко приводит к летальному исходу, - пояснили в службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.