В мясе медведя из Черемховского района нашли трихинеллез Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пробах мяса медведя, добытого на территории Черемховского района, специалисты обнаружили трихинеллез. Об этом сообщили в службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.

Трихинеллез - опасное паразитарное заболевание, которое передаётся человеку через мясо заражённых животных.

Ветеринары напоминают: мясо диких кабанов и медведей перед употреблением обязательно должно проходить лабораторное исследование на наличие паразитов.

- При употреблении мяса и мясной продукции, содержащей возбудителей паразитарных заболеваний, человек может заразиться, что нередко приводит к летальному исходу, - пояснили в службе по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области.