В Заксобрании Иркутской области утвердили кандидатуры на награждение Почетным знаком им. Юрия Ножикова

Церемония награждения пройдет в сентябре и будет приурочена к празднованию Дня Иркутской области. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Одним из вопросов очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области стало обсуждение кандидатур на награждение Почетным знаком имени Юрия Ножикова. Ими стали Галина Медведева и Лев Дамешек.

Галина Медведева – директор регионального центра русского языка, фольклора и этнографии. Она участвовала во множестве экспедиций по всей Сибири, создала уникальный архив этнографических и фольклорных аудио- и видеоматериалов, по широте охвата и объему собранного материала он не имеет аналогов в России. Галина Витальевна написала многотомный «Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири». Сегодня возглавляемый ею центр представляет собой уникальную организацию, в которой изучается, сохраняется, популяризируется и возрождается традиционная культура и русский язык.

За выдающиеся заслуги в деле развития образования Почетным знаком будет награжден Лев Дамешек — директор научно-исследовательского центра Отечественной истории Байкальского государственного университета. Льва Михайловича все знают как одного из лучших современных историков Сибири, за плечами которого сотни научных трудов, в том числе четырехтомник «История Иркутской губернии». Вместе со своими студентами он изучает актуальные аспекты истории Восточной Сибири и Дальнего Востока страны, начиная от развития русского книжного дела и заканчивая глубоким анализом жизни народов Сибири.

Церемония награждения пройдет в сентябре и будет приурочена к празднованию Дня Иркутской области.

- Президент России объявил 2026 год Годом единства народов. А едиными нас делает общая история, общая память, культура и вековые традиции. А наши герои как раз и есть верные хранители исторической памяти. Многолетний просветительский труд Галины Витальевны и Льва Михайловича достоин самых высоких наград и всеобщей признательности. Ведь именно благодаря таким подвижникам сохраняется наша история, живая связь времен, передается память поколений, формируется наше понимание того, кто мы есть, – подчеркнул Александр Ведерников.