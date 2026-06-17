В Усолье-Сибирском полицейские задержали женщину, ограбившую пенсионерку

В посёлке Белореченский Усольского района 73-летняя пенсионерка пригласила в гости знакомую. Женщина попросила её сходить в магазин за продуктами и достала из сумки кошелёк.

В этот момент гостья выхватила деньги — около 10 тысяч рублей, толкнула хозяйку и скрылась. Потерпевшая получила телесные повреждения и вызвала полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую по горячим следам.

Ею оказалась 36-летняя местная жительница, ранее неоднократно судимая за кражи. Она призналась, что потратила украденное на личные нужды. Завели уголовное дело по статье «Грабеж с применением насилия», максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.

- Подозреваемая выхватила кошелек из рук, в котором было около 10 тысяч рублей, толкнула женщину и скрылась, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.