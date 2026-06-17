В Иркутске на улице Воронежской заменят 350 метров аварийной канализации Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска.

На улице Воронежской в Иркутске приступили к перекладке аварийного участка напорной канализации.

Работы ведёт МУП «Водоканал» в районе дома №2/2. Диаметр трубопровода 900 миллиметров. Этот участок давно требовал замены: на нём постоянно случались аварии.

В прошлом году коммунальщики уже заменили небольшой фрагмент сети, теперь очередь дошла до 350 метров. Работы выполняют открытым способом, завершить их планируют до 17 июля.

- Здесь часто возникали аварийные ситуации, так как сети находились в изношенном состоянии. В прошлом году мы заменили небольшой участок, в этом переложим ещё 350 метров, - сообщили в МУП «Водоканал».