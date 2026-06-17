В Иркутской области прокуратура помогла пенсионеру получить льготные лекарства Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чунском районе Иркутской области прокуратура проверила обращение пожилого местного жителя.

- Мужчина имеет инвалидность и по жизненным показаниям нуждается в приёме определённых лекарств. Однако долгое время он не мог получить их бесплатно по рецептам в аптечной сети препаратов не было. Пенсионеру приходилось покупать их за свой счёт, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

После вмешательства прокуратуры мужчину обеспечили необходимыми лекарствами безвозмездно.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Иркутской области парикмахер обнаружила живого клеща на голове клиентки, приняв его сначала за родинку. Паразит мог попасть на волосы женщины, когда она помогала бездомной собаке, сейчас опасности для здоровья нет. Всего с начала сезона в регионе зафиксировано более 12 тысяч случаев укусов клещей. Читайте подробнее.