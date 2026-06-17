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НовостиОбщество17 июня 2026 14:19

В Иркутской области прокуратура помогла пенсионеру получить льготные лекарства

Мужчина с инвалидностью долго не мог получить препараты по рецептам из-за отсутствия в аптеках
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Иркутской области прокуратура помогла пенсионеру получить льготные лекарства

В Иркутской области прокуратура помогла пенсионеру получить льготные лекарства

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чунском районе Иркутской области прокуратура проверила обращение пожилого местного жителя.

- Мужчина имеет инвалидность и по жизненным показаниям нуждается в приёме определённых лекарств. Однако долгое время он не мог получить их бесплатно по рецептам в аптечной сети препаратов не было. Пенсионеру приходилось покупать их за свой счёт, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

После вмешательства прокуратуры мужчину обеспечили необходимыми лекарствами безвозмездно.

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