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НовостиОбщество17 июня 2026 14:55

Житель Слюдянки Егор Добровольский погиб на СВО

28-летний сержант, отец двоих детей, был награждён Георгиевским крестом и медалью Жукова
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
Житель Слюдянки Егор Добровольский погиб на СВО

Житель Слюдянки Егор Добровольский погиб на СВО

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Слюдянке попрощаются с участником специальной военной операции Егором Добровольским. Гвардии сержант, командир отделения роты радиоэлектронной борьбы с позывным «Добрый» погиб 21 апреля 2026 года при выполнении боевых задач в Курской области.

Ему было 28 лет. Егор родился в Слюдянке, вырос в посёлке Ангасолка в многодетной семье. Учился в школе-интернате №23, занимался спортом, был лидером.

После школы получил специальность монтера пути, отслужил во Владикавказе, затем работал на железной дороге. В 2023 году подписал контракт на участие в СВО добровольно. За мужество награждён Георгиевским крестом 4 степени, медалью Жукова и другими наградами. У него остались двое сыновей.

- Прощание с бойцом состоится в Слюдянке, о месте и времени сообщат дополнительно. Его захоронят с воинскими почестями в пади Талая, - сообщил мэр Слюдянки Андрей Должиков.