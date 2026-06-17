В Иркутске 18 июня дождь и до +16 Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске 18 июня будет пасмурно и сыро. Синоптики обещают небольшой дождь, северо-западный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Днём воздух прогреется не выше +16 градусов так что без зонта и тёплой кофты на улицу лучше не выходить.

В Братске погода похожая: кратковременные дожди, ветер до 17 м/с, температура +15…+17.

На Байкале совсем неспокойно ветер разгонится до 23–28 м/с на средней части озера. Ожидаются сильные дожди и грозы. Температура +10…+15.

По области переменная облачность, местами дожди, грозы, утром туманы. В северо-восточных районах дожди будут особенно сильными, ветер порывистый до 20 м/с.

Днём в регионе от +16 до +21, но при облачной погоде может быть всего +6…+11.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, 17 июня депутаты Законодательного собрания приняли закон об усыплении бездомных собак, который вступит в силу с 1 октября 2026 года после подписи губернатора. Документ вводит пункты временного содержания, чёткие основания для эвтаназии и особый режим при чрезмерном скоплении животных. Подробнее.