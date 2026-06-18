В Братске ограничат скорость и запретят электросамокаты в некоторых зонах Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Братске прошло внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Поводом стали участившиеся аварии с участием электросамокатов.

С начала лета зарегистрировано три таких ДТП — за аналогичный период прошлого года их не было. В одном из них пострадала шестилетняя девочка. По итогам заседания решили ограничить скорость электросамокатов в городе, а на некоторых территориях — полностью запретить движение.

Власти также намерены усилить профилактическую работу с детьми и родителями и продолжить совместные рейды с Госавтоинспекцией и операторами систем бронирования самокатов.

- Когда сбивают шестилетнего ребенка, это аморально и недопустимо, на такие ситуации мы обязаны реагировать, - заявил мэр Братска Александр Дубровин. Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Братском районе ищут 43-летнего мужчину, который 16 июня упал с лодки в залив в посёлке Тарма. С начала года в Иркутской области зафиксировали 25 несчастных случаев на водоёмах, с июня — три. Читайте подробнее.