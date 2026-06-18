В Тайшете продавщицу оштрафовали за повторную продажу алкоголя подростку Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тайшете осудили 47-летнюю работницу торговли. Ещё в сентябре 2025 года её привлекали к ответственности за продажу спиртного подростку. Несмотря на это, в феврале 2026 года она вновь нарушила закон — продала бутылку пива 16-летней школьнице.

- Продавец не стала требовать паспорт, а лишь спросила возраст на словах, хотя знала о запрете, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Иркутской области.

Факт нарушения зафиксировали камеры видеонаблюдения. В суде женщина признала вину и раскаялась. С учётом положительных характеристик ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

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