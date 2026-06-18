В Улан-Удэ сотрудницу ломбарда осудили за мошенничество на полмиллиона Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Улан-Удэ осудили 28-летнюю сотрудницу ломбарда. С июля 2024 по сентябрь 2025 года она покупала недорогие серебряные украшения с позолотой, а затем просила знакомых сдавать их в ломбард, где работала сама.

- В документах она завышала характеристики и стоимость, выдавая их за золотые изделия, а полученные деньги забирала себе, - сообщили в прокуратуре Республики Бурятия.

Кроме того, девушка брала с витрины драгоценности и распоряжалась ими по своему усмотрению. Общий ущерб двум компаниям превысил 500 тысяч рублей.

Суд приговорил её к четырём годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Иски потерпевших удовлетворили полностью.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Ольхонском районе на Байкале задержали 35-летнего браконьера, который с помощью сетей и моторной лодки незаконно ловил рыбу в заливе Шида. Ущерб от его действий превысил 49 тысяч рублей, в отношении мужчины завели уголовное дело. Читайте подробности.