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НовостиПроисшествия18 июня 2026 2:13

В Иркутске завели дело о легализации 13 млн взятки через фиктивные услуги

Получатель «отмыл» деньги через подконтрольную организацию
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Иркутске завели дело о легализации 9 млн взятки через фиктивные услуги

В Иркутске завели дело о легализации 9 млн взятки через фиктивные услуги

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске завели уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации.

Мужчина, занимавший также должность территориального менеджера в банке, получал взятки от руководителей организаций за беспрепятственную приёмку работ, покровительство при заключении контрактов и содействие в конкурсных процедурах.

Общая сумма взяток превысила 13 миллионов рублей.

Следователи установили, что фигурант легализовал часть полученных денег — 9,2 миллиона рублей. Он проводил их через договоры с контрагентами, управляя их счетами, а затем распоряжался средствами по своему усмотрению.

- Фигурант придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, путём совершения финансовых операций по заключенным договорам с контрагентами, - сообщили в СУ СК России по Иркутской области.