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НовостиОбщество18 июня 2026 2:30

В Бурятии предприятие оштрафовали за нарушение при добыче драгметаллов

Компания нарушила условия лицензии и допустила сверхнормативные потери полезных ископаемых
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Бурятии предприятие оштрафовали за нарушение при добыче драгметаллов

В Бурятии предприятие оштрафовали за нарушение при добыче драгметаллов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Окинского района проверила соблюдение экологического законодательства на предприятии, добывающем драгоценные металлы.

Выяснилось, что компания нарушила условия лицензии и допустила сверхнормативные потери полезных ископаемых.

После вмешательства прокуратуры на предприятии усилили контроль за подземными горными работами. Начальника участка оштрафовали за нарушение требований по рациональному использованию недр.

- Предприятие-недропользователь нарушило законодательство о недропользовании и условия лицензии, допустив сверхнормативные потери качества добываемого полезного ископаемого, - сообщили в прокуратуре Республики Бурятия.