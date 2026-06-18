В Бурятии предприятие оштрафовали за нарушение при добыче драгметаллов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Окинского района проверила соблюдение экологического законодательства на предприятии, добывающем драгоценные металлы.

Выяснилось, что компания нарушила условия лицензии и допустила сверхнормативные потери полезных ископаемых.

После вмешательства прокуратуры на предприятии усилили контроль за подземными горными работами. Начальника участка оштрафовали за нарушение требований по рациональному использованию недр.

- Предприятие-недропользователь нарушило законодательство о недропользовании и условия лицензии, допустив сверхнормативные потери качества добываемого полезного ископаемого, - сообщили в прокуратуре Республики Бурятия.