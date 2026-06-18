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НовостиПроисшествия18 июня 2026 4:22

В Иркутске мотоциклист без прав врезался в припаркованную машину

44-летний водитель не справился с управлением, наехал на препятствие и столкнулся с Honda HRV
Ольга БУРДУКОВСКАЯ
В Иркутске мотоциклист без прав врезался в припаркованную машину

В Иркутске мотоциклист без прав врезался в припаркованную машину

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

В Иркутске вечером 18 июня на улице Радищева произошло ДТП с участием мотоциклиста. 44-летний водитель мотоцикла «Мотоленд ХР 250» двигался со стороны Арктической в направлении Снежного переулка.

В районе строения 206 он не справился с управлением, наехал на препятствие, а затем врезался в припаркованную машину Honda HRV.

В результате аварии мотоциклист получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

В Иркутске мотоциклист без прав врезался в припаркованную машину

- Мужчина не имел права управления мототранспортом — соответствующая категория в водительском удостоверении отсутствовала, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

Как ранее сообщала КП-Иркутск, в Иркутской области осудили 38-летнего мужчину за контрабанду леса на 11 миллионов рублей. Он вывез за границу более 1,4 тысячи кубометров хвойной древесины, внеся в таможенные декларации ложные сведения, и получил три года условно. Читайте подробнее.