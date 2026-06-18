В Иркутске задержали подозреваемых в махинациях с землей на Байкальском тракте. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске раскрыли крупную аферу с земельными участками на Байкальском тракте, недалеко от залива Ангары. Компания, которая занималась комплексным развитием территории площадью больше ста гектаров, незаконно распродала участки, которыми вообще не имела права распоряжаться. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД и прокуратуре региона.

- В 2022 году она получила по договорам аренды два участка в федеральной собственности, а в 2024-м без обязательного согласования разбила их на 450 новых. После этого, несмотря на отмену документации, заключили договоры субаренды на сумму больше 142 миллионов рублей. Люди платили деньги, но фактически земля им не принадлежала, - рассказали в пресс-службе ведомств.

Полицейские, следователи и прокуратуры при поддержке ОМОНа «Баргузин» задержали троих руководителей в возрасте от 47 до 53 лет. У них изъяли документы и компьютерную технику. Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас выясняют точное число пострадавших. Расследование продолжается.

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