На берегу реки обнаружил то, что могло его убить: за жизнь мальчика врачи боролись неделю

В Бурятии ребёнок попал в реанимацию после укуса змеи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии ребёнок едва не погиб после встречи со змеей. Все произошло в начале июня на берегу одной из местных рек.

Мальчик заметил змею и, проявив любопытство, попытался поймать его - он хотел взять ее в руки, но та восприняла это как угрозу и мгновенно напала. Яд оказался настолько сильным, что состояние ребёнка оставалось крайне тяжёлым почти неделю.

Врачи детской республиканской клинической больницы боролись за его жизнь в реанимации.

Спасти пациента помогла каскадная плазмафильтрация - сложная процедура, при которой кровь очищают от ядовитых веществ вне тела и возвращают обратно.

Благодаря 12 дням интенсивной терапии состояние стабилизировалось, ребенка перевели из реанимации в обычное отделение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Врачи напоминают: при укусе змеи необходимо немедленно обработать рану дезинфицирующим раствором, наложить повязку и как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.

Ранее сообщала КП-Иркутск, в Иркутской области парикмахер обнаружила живого клеща на голове клиентки, приняв его сначала за родинку. Паразит мог попасть на волосы женщины, когда она помогала бездомной собаке, сейчас опасности для здоровья нет. Всего с начала сезона в регионе зафиксировано более 12 тысяч случаев укусов клещей, из них 22 лабораторно подтверждённых случая клещевого энцефалита. Подробности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ушел на вечное дежурство»: фельдшер поехал на вызов и встретил смерть от рук собственного пациента (подробнее)

«Я сразу поняла, кто он»: психолог 10 дней вела игру с аферистом с сайта знакомств — и вот зачем (подробнее)

«Винегрет - мой фаворит, а на холодец смотреть не могу!»: признания швейцарца, который переехал в Сибирь ради любви (подробнее)