Внедорожник влетел в трамвай с пассажирами в Усолье-Сибирском. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Утром 18 июня 2026 года в Усолье-Сибирском произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре региона, на проспекте Комсомольском, в районе дома 134, 57-летний водитель «Mitsubishi Pajero» выехал на перекресток и столкнулся с трамваем.

57-летний водитель «Mitsubishi Pajero» выехал на перекресток и столкнулся с трамваем. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

- Вагон шел по маршруту № 3, внутри находились водитель и 30 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал, а вот водителю внедорожника медики оказали помощь на месте, - добавили в пресс-службе ведомств.

Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства аварии. Прокуратура Усолья-Сибирского взяла ситуацию под контроль и при наличии оснований примет меры. Всем участникам движения напоминают о необходимости соблюдать правила и быть внимательными на перекрестках.

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