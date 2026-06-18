Стендап-комик Соелма Гармаева из Иркутска погибла в ДТП под Санкт-Петербургом. Фото: предоставлено Эрженой Елизаровой.

В Санкт-Петербурге трагически оборвалась жизнь 37-летней Соелмы Гармаевой из Иркутска. Она была известна в КВН и стендап-сообществе. Как стало известно КП-Иркутск вечером 13 июня Соелма взяла каршеринг и поехала по делам по КАД, хотя обычно избегала этой трассы. На полпути машина заглохла. Она прижалась к отбойнику, включила «аварийку» и написала в техподдержку, а также сестре Эржене. Та ответила через 15 минут, но сообщение осталось непрочитанным.

Соелма вышла из салона, чтобы выставить аварийный знак. В этот момент в ее автомобиль на огромной скорости врезался другой водитель. Удар был такой силы, что машину отбросило на несколько метров, девушку зажало между автомобилями. Смерть была мгновенной.

Во второй машине пострадали 42-летний водитель, 27-летняя пассажирка и шестилетний ребенок, их госпитализировали. Соелма окончила Иркутский политех с красным дипломом, выступала за сборную ИрГТУ в КВН, играла в команде «Раисы», а позже участвовала в стендап-выступлениях в Петербурге и Москве. Семья решила кремировать ее в Петербурге, а урну с прахом привезти в Иркутск. Еще больше подробностей читайте в эксклюзивном материале КП-Иркутск.