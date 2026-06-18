В Иркутской области появились первые двухсотбалльники по итогам ЕГЭ. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Приангарье утвердили результаты ЕГЭ по русскому языку, который выпускники написали 4 июня 2026 года. Сразу 30 человек получили максимальные сто баллов! Больше всего отличников в Иркутске - 18, по три в Ангарске и Братске, два в Усолье-Сибирском, по одному в Черемхово, Иркутском округе, Куйтунском районе и Усть-Куте. Еще около полутора тысяч ребят набрали от 80 баллов и выше.

А еще в регионе появились первые двухсотбалльники! Ирина Щербакова из лицея № 3 Иркутска и Ульяна Трунова из лицея Усть-Кута сдали на сто баллов и химию, и русский язык. По данным Рособрнадзора, пока таких результатов по стране достигли 154 человека.

- Результаты экзамена по русскому языку наших выпускников достаточно стабильны. Стобалльники - это всегда особая история упорного труда и таланта, гордость самих детей, их родителей и педагогов, - сказал министр образования Максим Парфенов.

Всего после четырех экзаменов в копилке области 69 стобалльных результатов у 67 выпускников. Не позднее 23 июня станут известны оценки по математике.

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